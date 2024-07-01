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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Двоє чоловіків постануть перед судом за напад на волонтерку у Києві

Київ • УНН

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Двоє чоловіків у віці 70 і 68 років постануть перед судом за інцидент за участю волонтерки в підземному переході в Оболонському районі Києва, після того, як справа була передана до суду.

Двоє чоловіків постануть перед судом за напад на волонтерку у Києві

Справу про напад на волонтерку в Оболонському районі Києва передали на судовий розгляд, двоє чоловіків постануть перед судом, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

На початку червня працівники поліції виявили у соціальних мережах інформацію про вчинення неправомірних дій та насильство стосовно киянки. Тоді правоохоронці затримали двох чоловіків та повідомили їм про підозру. Ними виявилися місцеві жителі, 1950 та 1954 років народження.

У Києві стався конфлікт між дівчиною та двома чоловіками, відкрито провадження04.06.24, 15:55 • 22624 перегляди

Слідчі під час досудового розслідування встановили, що порушники, перебуваючи у підземному переході, почали чіплятись до дівчини. Вони агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дії чоловіків дівчина за фіксувала на мобільний телефон.

Тоді поліцейські встановили особи порушників й слідчі повідомили їм про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

"Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду", - повідомили у поліції.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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