Дело о нападении на женщину-волонтера в Оболонском районе Киева передали на судебное разбирательство, двое мужчин предстанут перед судом, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.

Детали



В начале июня сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях информацию о совершении неправомерных действий и насилия в отношении киевлянки. Тогда правоохранители задержали двух мужчин и сообщили им о подозрении. Ими оказались местные жители, 1950 и 1954 годов рождения.

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Следователи во время досудебного расследования установили, что нарушители, находясь в подземном переходе, начали приставать к девушке. Они агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Действия мужчин девушка фиксировала на мобильный телефон.

Тогда полицейские установили личности нарушителей и следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

"Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения", - сообщили в полиции.