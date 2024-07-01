Киев • УНН
Двое мужчин в возрасте 70 и 68 лет предстанут перед судом за инцидент с участием женщины-волонтера в подземном переходе в Оболонском районе Киева, после того, как дело было передано в суд.
Дело о нападении на женщину-волонтера в Оболонском районе Киева передали на судебное разбирательство, двое мужчин предстанут перед судом, сообщили в ГУНП в столице в понедельник, пишет УНН.
Детали
В начале июня сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях информацию о совершении неправомерных действий и насилия в отношении киевлянки. Тогда правоохранители задержали двух мужчин и сообщили им о подозрении. Ими оказались местные жители, 1950 и 1954 годов рождения.
В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство4 июня 2024, 12:55 • 22275 просмотров
Следователи во время досудебного расследования установили, что нарушители, находясь в подземном переходе, начали приставать к девушке. Они агрессивно себя вели и нецензурно выражались в сторону потерпевшей. Действия мужчин девушка фиксировала на мобильный телефон.
Тогда полицейские установили личности нарушителей и следователи сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
"Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительные акты направлены в суд для рассмотрения", - сообщили в полиции.