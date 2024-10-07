Двоє 16-річних хлопців постраждали від ворожого обстрілу Кіндійки на Херсонщині
Київ • УНН
Два підлітки отримали мінно-вибухові травми під час обстрілу в Кіндійці. Один хлопець зазнав контузії, інший - уламкового поранення ноги. Постраждалі звернулися за медичною допомогою.
У Херсонські області два підлітки отримали поранення внаслідок обстрілу армії рф седища Кіндійка. Про це понеділок повідомив голова МКВ Роман Мрочко, передає УНН.
До лікарів звернулися двоє 16-річних хлопців.Приблизно опівдні вони потрапила в Кіндійці під обстріл. В обох мінно-вибухова травма. В одного також контузія, в іншого-уламкове поранення ноги
Авіаудар рф по Херсону: повідомляється про вже 13 поранених07.10.24, 12:17 • 13494 перегляди