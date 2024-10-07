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Двоє 16-річних хлопців постраждали від ворожого обстрілу Кіндійки на Херсонщині

Двоє 16-річних хлопців постраждали від ворожого обстрілу Кіндійки на Херсонщині

Київ • УНН

 • 12850 перегляди

Два підлітки отримали мінно-вибухові травми під час обстрілу в Кіндійці. Один хлопець зазнав контузії, інший - уламкового поранення ноги. Постраждалі звернулися за медичною допомогою.

У Херсонські області два підлітки отримали поранення внаслідок обстрілу армії рф седища Кіндійка. Про це понеділок повідомив голова МКВ Роман Мрочко, передає УНН

До лікарів звернулися двоє 16-річних хлопців.Приблизно опівдні вони потрапила в Кіндійці під обстріл. В обох мінно-вибухова травма. В одного також контузія, в іншого-уламкове поранення ноги

- написав Мрочко у Telegram. 

Авіаудар рф по Херсону: повідомляється про вже 13 поранених07.10.24, 12:17 • 13494 перегляди

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