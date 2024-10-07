Двое 16-летних парней пострадали от вражеского обстрела Киндейки на Херсонщине
Киев • УНН
Два подростка получили минно-взрывные травмы во время обстрела в Киндийце. Один парень получил контузию, другой - осколочное ранение ноги. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.
В Херсонской области два подростка получили ранения в результате обстрела армии рф седища Киндейка. Об этом понедельник сообщил председатель МКВ Роман Мрочко, передает УНН.
К врачам обратились двое 16-летних парней. Примерно в полдень они попали в Киндийке под обстрел. У обоих минно-взрывная травма. У одного также контузия, у другого - осколочное ранение ноги
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