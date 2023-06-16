Двері не зачиняємо, але особливості поведінки врахуємо: путін про можливе повернення західних компаній на ринки рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. російський диктатор володимир путін прокоментував можливість повернення західних брендів на російський ринок - "ми двері ні для кого не зачиняємо, ... однак ми врахуємо особливості поведінки", передає УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
путін наголосив, що росія не змушувала жодну компанію залишати ринок, а кожен партнер мав право на власний вибір.
Також президент рф зазначив, що багато іноземних брендів продають продукцію, виготовлену на російських підприємствах, і відхід цих компаній з ринку не змінив нічого, тільки змінився логотип.
Також він заявив, що зараз звучить прохання "не пускати блукаючі західні компанії назад". Однак додав, що якщо вони захочуть повернутися — "ми двері ні для кого не закриваємо, конкуренції ніхто не боїться".
"Однак ми врахуємо особливості поведінки деяких іноземних партнерів у майбутньому", – зазначив президент росії.
Доповнення
У лютому цього року володимир путін побажав "усього доброго" брендам, які залишають вітчизняний ринок. Він звернув увагу, що, йдучи з нього, вони зазнають великих збитків.