Двери не закрываем, но особенности поведения учтем: путин о возможном возвращении западных компаний на рынки рф

Детали

путин подчеркнул, что россия не заставляла ни одну компанию покидать рынок, а каждый партнер имел право на собственный выбор.

Также президент рф отметил, что многие иностранные бренды продают продукцию, изготовленную на российских предприятиях и уход этих компаний с рынка не изменил ничего, только сменился логотип.

Также он заявил, что сейчас звучит просьба "не пускать блуждающие западные компании назад". Однако добавил, что если они захотят вернуться — "мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится".

"Однако мы учтем особенности поведения некоторых иностранных партнеров в будущем", – отметил президент россии.

Дополнение

В феврале этого года владимир путин пожелал "всего доброго" брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.