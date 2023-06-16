Двери не закрываем, но особенности поведения учтем: путин о возможном возвращении западных компаний на рынки рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. российский диктатор владимир путин прокомментировал возможность возвращения западных брендов на российский рынок - "мы двери ни для кого не закрываем, ...однако мы учтем особенности поведения", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
путин подчеркнул, что россия не заставляла ни одну компанию покидать рынок, а каждый партнер имел право на собственный выбор.
Также президент рф отметил, что многие иностранные бренды продают продукцию, изготовленную на российских предприятиях и уход этих компаний с рынка не изменил ничего, только сменился логотип.
Также он заявил, что сейчас звучит просьба "не пускать блуждающие западные компании назад". Однако добавил, что если они захотят вернуться — "мы двери ни для кого не закрываем, конкуренции никто не боится".
"Однако мы учтем особенности поведения некоторых иностранных партнеров в будущем", – отметил президент россии.
Дополнение
В феврале этого года владимир путин пожелал "всего доброго" брендам, которые покидают отечественный рынок. Он обратил внимание, что, уходя с него, они терпят большие убытки.