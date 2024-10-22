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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2410 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Два вибухи пролунали в російському місті єфремов

Київ • УНН

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У єфремові тульської області рф сталися два вибухи з інтервалом у 5 хвилин. Місцеві жителі повідомляють про пожежу біля заводу синтетичного каучуку, офіційної інформації про інцидент поки немає.

Два вибухи пролунали в російському місті єфремов

Сьогодні жителі російського міста єфремова у тульській області стали свідками двох вибухів, які пролунали з інтервалом у п’ять хвилин. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами місцевих мешканців, після вибухів виникла пожежа поблизу єфремівського заводу синтетичного каучуку.

Офіційна інформація про інцидент поки відсутня. Місцеві служби реагування та правоохоронні органи, ймовірно, працюють над з’ясуванням причин вибухів та ліквідацією наслідків.

У ростовській області рф виникли пожежі27.09.24, 05:28 • 92071 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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