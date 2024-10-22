Два взрыва прогремели в российском городе ефремов
Киев • УНН
В ефремове тульской области рф произошли два взрыва с интервалом в 5 минут. Местные жители сообщают о пожаре возле завода синтетического каучука, официальной информации об инциденте пока нет.
Сегодня жители российского города ефремова в тульской области стали свидетелями двух взрывов, которые прогремели с интервалом в пять минут. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.еДетали
По словам местных жителей, после взрывов возник пожар вблизи ефремовского завода синтетического каучука.
Официальная информация об инциденте пока отсутствует. Местные службы реагирования и правоохранительные органы, вероятно, работают над выяснением причин взрывов и ликвидацией последствий.
В ростовской области рф возникли пожары27 сентября 2024, 02:28 • 91703 просмотра