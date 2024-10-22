Два взрыва прогремели в российском городе ефремов

Сегодня жители российского города ефремова в тульской области стали свидетелями двух взрывов, которые прогремели с интервалом в пять минут. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.еДетали

По словам местных жителей, после взрывов возник пожар вблизи ефремовского завода синтетического каучука.

Официальная информация об инциденте пока отсутствует. Местные службы реагирования и правоохранительные органы, вероятно, работают над выяснением причин взрывов и ликвидацией последствий.

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