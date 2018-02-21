Два кандидати в конкурсі на керівництво ДБР мали картки Польщі та Румунії – Матіос
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Під час конкурсного відбору на посаду голови Державного бюро розслідувань, а також його заступників два кандидати мали карту іноземних країн, а саме Польщі та Румунії. Про це сказав в ефірі програми "Бацман" заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“На поліграфі було встановлено, що з 19 осіб, які номінувалися на керівництво ДБР, було встановлено дві особи, які мали на той момент, і поліграф це показав, карту іноземних країн — Румунії і Польщі”, — повідомив він.
Водночас А.Матіос не уточнив, про яких саме кандидатів йдеться.
Як повідомляв УНН, 16 листопада директором Державного бюро розслідувань обрано Романа Трубу. За цього кандидата проголосували 9 з 11 членів конкурсної комісії.