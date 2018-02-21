Два кандидата в конкурсе на руководство ГБР имели карты Польши и Румынии - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время конкурсного отбора на должность председателя Государственного бюро расследований, а также его заместителей два кандидата имели карту иностранных государств, а именно Польши и Румынии. Об этом сказал в эфире программы "Бацман" заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"На полиграфе было установлено, что из 19 человек, которые номинировались на руководство ГБР, было установлено два человека, которые на тот момент, и полиграф это показал, карту зарубежных стран - Румынии и Польши", - сообщил он.
В то же время А.Матиоса не уточнил, о каких именно кандидатов идет речь.
Как сообщал УНН, 16 ноября директором Государственного бюро расследований избрали Романа Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.