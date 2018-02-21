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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65198 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 79948 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82662 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108003 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100605 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104673 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111640 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117099 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Два кандидата в конкурсе на руководство ГБР имели карты Польши и Румынии - Матиос

Два кандидата в конкурсе на руководство ГБР имели карты Польши и Румынии - Матиос

Киев  •  УНН

 • 10925 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во время конкурсного отбора на должность председателя Государственного бюро расследований, а также его заместителей два кандидата имели карту иностранных государств, а именно Польши и Румынии. Об этом сказал в эфире программы "Бацман" заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"На полиграфе было установлено, что из 19 человек, которые номинировались на руководство ГБР, было установлено два человека, которые на тот момент, и полиграф это показал, карту зарубежных стран - Румынии и Польши", - сообщил он.

В то же время А.Матиоса не уточнил, о каких именно кандидатов идет речь.

Как сообщал УНН, 16 ноября директором Государственного бюро расследований избрали Романа Трубу. За этого кандидата проголосовали 9 из 11 членов конкурсной комиссии.

Украинские Национальные Новости

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