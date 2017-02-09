Нардепу у ВР відірвали рукав у піджаку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Під час засідання Верховної Ради в сесійній залі влаштували штовханину два народні депутати - Іван Мельничук і Сергій Лещенко. Про це повідомив у Facebook народний депутат Олексій Рябчин, передає УНН.
“Новий стиль парламентського діалогу від БПП - депутат Мельничук накинувся на депутата Сергій Лещенко в залі Верховної Ради за пост в Фейсбуці”, - прокоментував інцидент нардеп Олексій Рябчин.
Також О.Рябчин оприлюднив фотографію свого колеги С.Лещенка, який тримав у руках піджак з відірваним рукавом.
Нагадаємо, у вересні в сесійній залі ВР сталася штовханина між нардепами.