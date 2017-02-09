Нардепу в ВР оторвали рукав на пиджаке

"Новый стиль парламентского диалога от БПП - депутат Мельничук набросился на депутата Сергей Лещенко в зале Верховной Рады за пост в Фейсбуке", - прокомментировал инцидент нардеп Алексей Рябчин.

Также А.Рябчин обнародовал фотографию своего коллеги С.Лещенко, который держал в руках пиджак с оторванным рукавом.

Напомним, в сентябре в сессионном зале ВР произошла потасовка между нардепами.