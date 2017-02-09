Нардепу в ВР оторвали рукав на пиджаке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во время заседания Верховной Рады в сессионном зале устроили потасовку народные депутаты Сергей Лещенко и Олег Барна.
"Новый стиль парламентского диалога от БПП - депутат Мельничук набросился на депутата Сергей Лещенко в зале Верховной Рады за пост в Фейсбуке", - прокомментировал инцидент нардеп Алексей Рябчин.
Также А.Рябчин обнародовал фотографию своего коллеги С.Лещенко, который держал в руках пиджак с оторванным рукавом.
Напомним, в сентябре в сессионном зале ВР произошла потасовка между нардепами.