Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: 6 загиблих, серед них дитина

У Кіровоградській області вночі сталася ДТП за участю двох автобусів, відомо про 6 жертв, у тому числі дитину, та 6 постраждалих, серед яких дитина, повідомили у ГУ ДСНС України в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУ ДСНС у Кіровоградській області, ДТП за участю автобуса MAN та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася 28 серпня вночі.

"На ліквідацію наслідків автотрощі залучались рятувальники,.. які вивільнили з понівечених транспортних засобів тіла 6 загиблих осіб, з яких одна дитина. Також під час ДТП травмовано 6 осіб, серед яких є дитина", - ідеться у повідомленні.

Усіх потерпілих, як вказано, ушпиталено до лікувальних закладів.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій