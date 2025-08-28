Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: 6 загиблих, серед них дитина

$41.400.03
48.270.21
ukenru
06:36 • 692 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 12090 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 48406 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 31412 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 55477 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 143756 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 85643 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 52977 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65821 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51907 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
80%
755мм
Популярнi новини
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 36696 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 29086 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР27 серпня, 23:52 • 12252 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування28 серпня, 00:34 • 27889 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 20114 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 71394 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 72838 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 143788 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 138377 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 138905 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 50038 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 84116 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 87996 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 85790 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 119101 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Brent
Ту-95
Х-101
МіГ-31

Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: 6 загиблих, серед них дитина

Київ • УНН

 • 4460 перегляди

На Кіровоградщині внаслідок зіткнення автобуса MAN та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинуло 6 осіб, серед них дитина. Ще 6 осіб, включно з дитиною, отримали травми та були госпіталізовані.

Два автобуси зіткнулися на Кіровоградщині: 6 загиблих, серед них дитина

У Кіровоградській області вночі сталася ДТП за участю двох автобусів, відомо про 6 жертв, у тому числі дитину, та 6 постраждалих, серед яких дитина, повідомили у ГУ ДСНС України в області у четвер, пише УНН.

Деталі

Як повідомили у ГУ ДСНС у Кіровоградській області, ДТП за участю автобуса MAN та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter сталася 28 серпня вночі.

"На ліквідацію наслідків автотрощі залучались рятувальники,.. які вивільнили з понівечених транспортних засобів тіла 6 загиблих осіб, з яких одна дитина. Також під час ДТП травмовано 6 осіб, серед яких є дитина", - ідеться у повідомленні.

Усіх потерпілих, як вказано, ушпиталено до лікувальних закладів.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 26945 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Кіровоградська область