Два автобуса столкнулись в Кировоградской области: 6 погибших, среди них ребенок

В Кировоградской области ночью произошло ДТП с участием двух автобусов, известно о 6 жертвах, в том числе ребенке, и 6 пострадавших, среди которых ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Кировоградской области, ДТП с участием автобуса MAN и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter произошло 28 августа ночью.

"На ликвидацию последствий автокатастрофы привлекались спасатели,.. которые освободили из изувеченных транспортных средств тела 6 погибших, из которых один ребенок. Также во время ДТП травмированы 6 человек, среди которых есть ребенок", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие, как указано, госпитализированы в лечебные учреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

