"Дуже страшно, боїмося дітей випускати на двір": в Україні дикі свині нападають на села

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“Ось в неділю мені подзвонила завідувачка дитячого садочку, яка в плачі розповідала, як вони (дикі свині) прийшли й потолочили ячмінь. Навпроти живе мати з п’ятьма дітьми й свині туди теж пішли... Каже, що сусід допоміг їх вигнати, але дуже страшно, плачуть”, — розповіла жінка.

Деталі

За словами Оксани Усс, диких свиней завезли для полювання, але тварини голодні й дезорієнтовані, тому йдуть в села до людей.

“Нам сказали, що завезли їх „круті“ якісь для полювання та розваг. На початку весни вони так сильно в село не бігали, а от коли вже був виводок, то вони почали бігати. Зараз ось свиноматка там є, і вепр здоровий, ймовірно, що завезли його для розмноження. (...) Цей лісок, що в нас тут, він дуже близько до села. Просто вони шукають новий прихисток, перевезені ж з іншої місцевості. Жителі села дуже бояться, це великі дикі тварини. Бояться дітей випускати у двори. Вони бігають ще й по кладовищах, їх там бачили, підривали могили”, — розповіла вона.

Люди побоюються, що дикі свині можуть бути заражені і інфікують домашню худобу.

“Ці свині — ніхто не знає звідки вони. По-перше, вони можуть бути заражені. У людей в селі звісно багато домашніх свиней, адже це мало не єдиний спосіб виживання селян”, — каже старша села.

Доповнення

В Україні зафіксовані випадки африканської чуми свиней (АЧС). Чума свиней не становить прямої загрози для людей, проте небезпека у споживанні такого м’яса криється набагато глибше, каже директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Вона (чума — ред.) розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка пригнічує імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимеш звідки це”, — прокоментував Дорошенко.

Також вчені виявили уразливість свиней до коронавірусу.