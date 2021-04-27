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"Очень страшно, боимся детей выпускать на улицу": в Украине дикие свиньи нападают на села

Киев  •  УНН

 • 62006 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Запорожской области дикие свиньи заходят к людям во дворы, уничтожают огороды и разрывают кладбища. Люди говорят, что свиней завезли "крутые" для развлечения и отстрела. О будничных ужасах УНН рассказала старшая села Червоногорка Оксана Усс.

Цитата

"Вот в воскресенье мне позвонила заведующая детского сада, которая в плаче рассказывала, как они (дикие свиньи) пришли и вытоптали ячмень. Напротив живет мать с пятью детьми и свиньи туда тоже пошли ... Говорит, что сосед помог их выгнать, но очень страшно, плачут", - рассказала женщина.

Детали

По словам Оксаны Усс, диких свиней завезли для охоты, но животные голодные и дезориентированные, поэтому идут в села к людям.

"Нам сказали, что завезли их "крутые" какие-то для охоты и развлечений. В начале весны они так сильно в село не бегали, а вот когда уже был выводок, то они начали бегать. Сейчас вот свиноматка там есть, и вепрь большой, вероятно, что завезли его для размножения. (...) Этот лесок, что у нас здесь, он очень близко к деревне. Просто они ищут новый приют, перевезены же из другой местности. Жители села боятся, это большие дикие животные. Боятся детей выпускать во дворы. Они бегают еще и по кладбищам, их там видели, разрывали могилы", - рассказала она.

Люди опасаются, что дикие свиньи могут быть заражены и инфицируют домашний скот.

"Эти свиньи - никто не знает откуда они. Во-первых, они могут быть заражены. У людей в селе конечно много домашних свиней, ведь это чуть ли не единственный способ выживания крестьян", - говорит старшая села.

Дополнение

В Украине зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС). Чума свиней не представляет прямой угрозы для людей, однако опасность в потреблении такого мяса кроется гораздо глубже, говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума - ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: вот съел и все - такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет - через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знаешь откуда это", - прокомментировал Дорошенко.

Также ученые обнаружили уязвимость свиней к коронавирусу.

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