Вчені виявили уразливість свиней до коронавірусу

Деталі

“Результати наших дослідів суперечать заявам колег, які говорили про те, що свині не схильні до дії коронавірусу нового типу. Потенційно це може бути пов’язано з тим, що ми проводили досліди з набагато більш високими концентраціями вірусу і використовували фермерських тварин, а не спеціально вирощених лабораторних свиней”, — пишуть дослідники.

Так, дослідники відібрали 19 восьмитижневих свиней і ввели їм через ніс розчин з SARS-CoV-2 в концентрації в 10 разів вище, ніж застосовувалася в попередніх дослідженнях.

Протягом наступних двох тижнів вчені кожен день брали у свиней проби крові, а також з 3-го по 29-й день після зараження присипляли свиней і вивчали їхні тканини. Починаючи з першого дня у всіх свиней з’являлися виділення з очей в помірній кількості, у деяких — виділення з носа. Температура тварин залишалася нормальною, респіраторних симптомів не спостерігалося, за винятком легкого кашлю у однієї зі свиней.

У третини свиней вчені виявили реакцію імунної системи на вірус. У одній (тієї самої, у якої з’явився кашель) після умертвіння в лімфовузлах вчені виявили живі вірусні частинки. Ще у двох РНК вірусу виявлялася в змивах з носа.

На 10-й день експерименту вчені підселили до заражених свиней двох здорових, щоб з’ясувати, чи можлива передача вірусу. Здорові свині не заразилися, проте мала їхня кількість не дозволяє з упевненістю говорити про те, що зараження неможливо в принципі.

Результати цього дослідження суперечать даним про те, що свині не схильні до зараження SARS-CoV-2, резюмують автори роботи. Хоча здорові свині чи не заразилися вірусом від хворих, результати показують, що варто приділити більшу увагу ролі, якої тварини, зокрема свині, можуть грати в поширенні коронавірусу.

Доповнення

В Україні зафіксували масовий спалах африканської чуми свиней. За словами експертів, через низький контроль за якістю продуктів, інфікована чумою свинина може виявитися на прилавках магазинів.