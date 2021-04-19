Вчені виявили уразливість свиней до коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Домашні свині можуть заражатися коронавірусом нового типу і розносити його по популяції. Про це свідчать результати дослідів канадських вчених з Манітобського університету, передає УНН з посиланням на CDC.
Деталі
“Результати наших дослідів суперечать заявам колег, які говорили про те, що свині не схильні до дії коронавірусу нового типу. Потенційно це може бути пов’язано з тим, що ми проводили досліди з набагато більш високими концентраціями вірусу і використовували фермерських тварин, а не спеціально вирощених лабораторних свиней”, — пишуть дослідники.
Так, дослідники відібрали 19 восьмитижневих свиней і ввели їм через ніс розчин з SARS-CoV-2 в концентрації в 10 разів вище, ніж застосовувалася в попередніх дослідженнях.
Протягом наступних двох тижнів вчені кожен день брали у свиней проби крові, а також з 3-го по 29-й день після зараження присипляли свиней і вивчали їхні тканини. Починаючи з першого дня у всіх свиней з’являлися виділення з очей в помірній кількості, у деяких — виділення з носа. Температура тварин залишалася нормальною, респіраторних симптомів не спостерігалося, за винятком легкого кашлю у однієї зі свиней.
У третини свиней вчені виявили реакцію імунної системи на вірус. У одній (тієї самої, у якої з’явився кашель) після умертвіння в лімфовузлах вчені виявили живі вірусні частинки. Ще у двох РНК вірусу виявлялася в змивах з носа.
На 10-й день експерименту вчені підселили до заражених свиней двох здорових, щоб з’ясувати, чи можлива передача вірусу. Здорові свині не заразилися, проте мала їхня кількість не дозволяє з упевненістю говорити про те, що зараження неможливо в принципі.
Результати цього дослідження суперечать даним про те, що свині не схильні до зараження SARS-CoV-2, резюмують автори роботи. Хоча здорові свині чи не заразилися вірусом від хворих, результати показують, що варто приділити більшу увагу ролі, якої тварини, зокрема свині, можуть грати в поширенні коронавірусу.
Доповнення
В Україні зафіксували масовий спалах африканської чуми свиней. За словами експертів, через низький контроль за якістю продуктів, інфікована чумою свинина може виявитися на прилавках магазинів.