Українці ніколи не знають, яку свинину споживають: заражену чумою чи ні - Дорошенко

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Київ • УНН

 • 17407 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Україні немає належного контролю за безпечністю м’яса. Тому купуючи свинину, українці не знають, чи здорова була свиня, чи заражена африканською чумою (АЧС) або коронавірусом. Про це в коментарі УНН розповів директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“В Україні з безпекою м’яса жах — ніхто, як правило, нічого не контролює перед поставкою у торгівельні мережі”, — сказав він

Деталі

На днях в Україні зафіксовано масовий спалах африканської чуми свиней — забити потрібно одразу 21 тисячу. Проте, чи будуть вони забиті, чи потраплять на прилавки — невідомо.

“У нас немає повноцінних перевірок, тому ми маємо багато різних хвороб. Ми з вами навіть не знаємо, коли їмо м’ясо з АЧС. Вона ( чума — ред.) розповсюджена і не впливає одномоментно на здоров’я людей: от з’їв і все — такого немає. Але якщо постійно вживати погану їжу, яка подавляє імунітет — через деякий час будуть проблеми, буде постійне лікування і навіть не знатимешь звідки це”, — каже Дорошенко.

Це стосується свинини, яка заражена АЧС або коронавірусом, уточнив фахівець.

Доповнення

Канадські вчені виявили, що свині уразливі до нового типу коронавірусу. Особливості передачі вірусу ще в процесі вивчення, однак уже сьогодні вчені прогнозують загрозу для свинарства.

Українські Національні Новини

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