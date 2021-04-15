Украинцы никогда не знают, какую свинину потребляют: зараженную чумой или нет - Дорошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине нет надлежащего контроля за безопасностью мяса. Поэтому покупая свинину, украинцы не знают, здоровая была свинья, зараженная африканской чумой (АЧС) или коронавирусом. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
“В Украине с безопасностью мяса ужас — никто, как правило, ничего не контролирует перед поставкой в торговые сети”, — сказал он
Детали
На днях в Украине зафиксированна массовая вспышка африканской чумы свиней — забить нужно сразу 21 тысячу. Однако, будут ли они забиты, попадут ли на прилавки — неизвестно.
“У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума — ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: от съел и все — такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет — через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знатимешь откуда это”, — говорит Дорошенко.
Это касается свинины, которая заражена АЧС или коронавирусом, уточнил специалист.
Дополнение
Канадские ученые обнаружили, что свиньи уязвимы к новому типу коронавируса. Особенности передачи вируса еще в процессе изучения, однако уже сегодня ученые прогнозируют угрозу для свиноводства.