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Украинцы никогда не знают, какую свинину потребляют: зараженную чумой или нет - Дорошенко

Украинцы никогда не знают, какую свинину потребляют: зараженную чумой или нет - Дорошенко

Киев  •  УНН

 • 17404 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Украине нет надлежащего контроля за безопасностью мяса. Поэтому покупая свинину, украинцы не знают, здоровая была свинья, зараженная африканской чумой (АЧС) или коронавирусом. Об этом в комментарии УНН рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“В Украине с безопасностью мяса ужас — никто, как правило, ничего не контролирует перед поставкой в торговые сети”, — сказал он

Детали

На днях в Украине зафиксированна массовая вспышка африканской чумы свиней — забить нужно сразу 21 тысячу. Однако, будут ли они забиты, попадут ли на прилавки — неизвестно.

“У нас нет полноценных проверок, поэтому мы имеем много различных болезней. Мы с вами даже не знаем, когда едим мясо с АЧС. Она (чума — ред.) распространена и не влияет одномоментно на здоровье людей: от съел и все — такого нет. Но если постоянно употреблять плохую пищу, которая подавляет иммунитет — через некоторое время будут проблемы, будет постоянное лечение и даже не знатимешь откуда это”, — говорит Дорошенко.

Это касается свинины, которая заражена АЧС или коронавирусом, уточнил специалист.

Дополнение

Канадские ученые обнаружили, что свиньи уязвимы к новому типу коронавируса. Особенности передачи вируса еще в процессе изучения, однако уже сегодня ученые прогнозируют угрозу для свиноводства.

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