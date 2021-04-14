В Україні зафіксовано масовий спалах африканської чуми свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У фермерському господарстві на Буковині стався масовий спалах африканської чуми свиней. 21 тисячу мають забити та утилізувати. Про це місцевому виданню ІА АСС розповіли в Держпродспоживслужбі, передає УНН.
Повідомляється, що лише за одну ніч померло 440 свиней.
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"За попередню ніч не стало 440 голів свиней: серед них молодняк і свиноматки. Надзвичайно стрімке поширення. У лабораторії вже підтвердили африканську чуму", - зазначила керівник місцевої Держпродспоживслужби Анжела Косован.
Деталі
Звідки на фермі вірус поки не відомо.
"Зазвичай це інфікування від диких тварин, зокрема від диких кабанів. Але могли й з кормами занести, чи навіть працівники. Це все будуть досліджувати. До нас їде комісія з Києва. Це вперше такий масовий випадок", - розповіла Косован.
Відтепер у трикілометровій зоні від села Котелеве введений карантин. А зона в радіусі 10 кілометрів перебуватиме під наглядом, таке рішення затвердила комісія.
Довідка
АЧС - небезпечна інфекційна хвороба свиней, яка характеризується лихоманкою, запальними і дистрофічними ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововиливами та високою смертністю.