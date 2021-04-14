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В Украине зафиксирована массовая вспышка африканской чумы свиней

В Украине зафиксирована массовая вспышка африканской чумы свиней

Киев  •  УНН

 • 28980 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В фермерском хозяйстве на Буковине произошла массовая вспышка африканской чумы свиней. 21 тысячу должны забить и утилизировать. Об этом местному изданию ИА АСС рассказали в Госпродпотребслужбе, передает УНН.

Сообщается, что всего за одну ночь умерло 440 свиней.

Цитата:

"За предыдущую ночь не стало 440 голов свиней: среди них молодняк и свиноматки. Очень стремительное распространение. В лаборатории уже подтвердили африканскую чуму", - отметила руководитель местной Госпродпотребслужбы Анжела Косован.

Детали

Откуда на ферме вирус пока не известно.

"Обычно это инфицирования от диких животных, в том числе от диких кабанов. Но могли и с кормами занести или даже работники. Это все будут исследовать. К нам едет комиссия из Киева. Впервые такой массовый случай", - рассказала Косован.

Отныне в трехкилометровой зоне от села Котелево введен карантин. А зона в радиусе 10 километров находиться под наблюдением, такое решение утвердила комиссия.

Справка

АЧС - опасная инфекционная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, воспалительными и дистрофическими поражениями внутренних органов, многочисленными кровоизлияниями и высокой смертностью.

Украинские Национальные Новости

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