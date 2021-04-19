Ученые выявили уязвимость свиней к коронавирусу

Детали

“Результаты наших опытов противоречат заявлениям коллег, которые говорили о том, что свиньи не подвержены действию коронавируса нового типа. Потенциально это может быть связано с тем, что мы проводили опыты с гораздо более высокими концентрациями вируса и использовали фермерских животных, а не специально выращенных лабораторных свиней”, — пишут исследователи.

Так, исследователи отобрали 19 восьминедельных свиней и ввели им через нос раствор с SARS-CoV-2 в концентрации в 10 раз выше, чем применялась в предыдущих исследованиях.

На протяжении следующих двух недель ученые каждый день брали у свиней пробы крови, а также с 3-го по 29-й день после заражения усыпляли свиней и изучали их ткани. Начиная с первого дня у всех свиней появлялись выделения из глаз в умеренном количестве, у некоторых — выделения из носа. Температура животных оставалась нормальной, респираторных симптомов не наблюдалось, за исключением легкого кашля у одной из свиней.

У трети свиней ученые обнаружили реакцию иммунной системы на вирус. У одной (той самой, у которой появился кашель) после умерщвления в лимфоузлах ученые обнаружили живые вирусные частицы. Еще у двух РНК вируса выявлялась в смывах из носа.

На 10-й день эксперимента ученые подселили к зараженным свиньям двух здоровых, чтобы выяснить, возможна ли передача вируса. Здоровые свиньи не заразились, однако малое их количество не позволяет с уверенностью говорить о том, что заражение невозможно в принципе.

Результаты этого исследования противоречат данным о том, что свиньи не подвержены заражению SARS-CoV-2, заключают авторы работы. Хотя здоровые свиньи не заразились вирусом от больных, результаты показывают, что стоит уделить большее внимание роли, которой животные, в частности свиньи, могут играть в распространении коронавируса.

Дополнение

В Украине зафиксировали массовую вспышку африканской чумы свиней. По словам экспертов, из-за низкого контроля за качеством продуктов, инфицированная чумой свинина может оказаться на прилавках магазинов.