Думаю, завтра ми передамо США оновлений “мирний план - Зеленський

Україна ще не передавала оновленний "мирний план" до США, але це, ймовірно, відбудеться завтра. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Як заявив Зеленський, Україна ще не передала мирний план в США.

Працюємо на рівні наших радників, працюємо сьогодні, і працюємо завтра. Я думаю, завтра ми вже передамо

Він зазначив, що не США вимагає віддати територію Донбасу, а родоначальником цієї ідеї була росія.

Безумовно, ми хочемо, щоб Америка в цій справі, в цій темі була на нашому боці. росія буде хотіти, щоб ми віддали наші території, а ми будемо захищати наші інтереси