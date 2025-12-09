Думаю, завтра мы передадим США обновленный «мирный план» – Зеленский

Украина еще не передавала обновленный "мирный план" в США, но это, вероятно, произойдет завтра. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Как заявил Зеленский, Украина еще не передала мирный план в США.

Работаем на уровне наших советников, работаем сегодня, и работаем завтра. Я думаю, завтра мы уже передадим

Он отметил, что не США требует отдать территорию Донбасса, а родоначальником этой идеи была Россия.

Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне. Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наши интересы