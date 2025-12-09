Думаю, завтра мы передадим США обновленный «мирный план» – Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина еще не передавала обновленный "мирный план" в США, но это, вероятно, произойдет завтра. Он отметил, что США не требуют отдать территорию Донбасса, а РФ является инициатором этой идеи.
Украина еще не передавала обновленный "мирный план" в США, но это, вероятно, произойдет завтра. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Как заявил Зеленский, Украина еще не передала мирный план в США.
Работаем на уровне наших советников, работаем сегодня, и работаем завтра. Я думаю, завтра мы уже передадим
Он отметил, что не США требует отдать территорию Донбасса, а родоначальником этой идеи была Россия.
Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне. Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наши интересы
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.