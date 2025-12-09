Думаю, завтра мы передадим США обновленный «мирный план» – Зеленский

$42.070.01
49.020.03
ukenru
19:09 • 1170 просмотра
Есть три документа по завершению войны - Зеленский
18:20 • 5630 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
15:34 • 20166 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
15:14 • 23521 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 21182 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 27799 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 48458 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 28716 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 31047 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 41079 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
95%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Станция метро "Мостицкая" в Киеве получит новое название до открытия: что известно9 декабря, 09:55 • 25019 просмотра
Отрицал агрессию рф и называл войну "сво": дело бывшего телеведущего Назарова направлено в суд9 декабря, 11:19 • 13104 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 24600 просмотра
Зеленский вошел в рейтинг самых влиятельных людей Европы: какие места достались Трампу и Путину14:11 • 6376 просмотра
Зеленский ответил на призыв Трампа относительно выборов в Украине14:57 • 8368 просмотра
публикации
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба15:34 • 20139 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 24803 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 48447 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 17416 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 62984 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Антониу Кошта
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам16:25 • 3172 просмотра
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36 • 25530 просмотра
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 27670 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 64217 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 69734 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Instagram

Думаю, завтра мы передадим США обновленный «мирный план» – Зеленский

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина еще не передавала обновленный "мирный план" в США, но это, вероятно, произойдет завтра. Он отметил, что США не требуют отдать территорию Донбасса, а РФ является инициатором этой идеи.

Думаю, завтра мы передадим США обновленный «мирный план» – Зеленский

Украина еще не передавала обновленный "мирный план" в США, но это, вероятно, произойдет завтра. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, Украина еще не передала мирный план в США.

Работаем на уровне наших советников, работаем сегодня, и работаем завтра. Я думаю, завтра мы уже передадим

- сказал Зеленский.

Он отметил, что не США требует отдать территорию Донбасса, а родоначальником этой идеи была Россия.

Безусловно, мы хотим, чтобы Америка в этом деле, в этой теме была на нашей стороне. Россия будет хотеть, чтобы мы отдали наши территории, а мы будем защищать наши интересы

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины, касающиеся гарантий безопасности и восстановления Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Соединённые Штаты
Украина