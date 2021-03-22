Дуель через самця: у російському цирку слонихи на арені влаштували бійку

Деталі

У Казані в місцевому цирку під час виступу на арені між двома слонихами Дженні та Магдою раптом виник конфлікт. Тварини вступили в бійку, налякавши аудиторію. Одна з самок збила іншу з ніг і виштовхала до трибуни з глядачами, які ледь встигли втекти.

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Директор цирку повідомив, що ніхто з людей не постраждав у результаті інциденту, але шоу довелось перервати, а наступні вечірні концерти – відмінити і повернути гроші за квитки глядачам.

Доповнення

Імпресаріо цирку переконаний, що бійка між Магдою і її суперницею виникла через ревнощі до самця. Оскільки це не перший дуель тварин за останній час.

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