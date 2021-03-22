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21:00 • 3225 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Дуэль за самца: в российском цирке слонихи на арене устроили драку

Дуэль за самца: в российском цирке слонихи на арене устроили драку

Киев  •  УНН

 • 66669 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Казанском цирке во время выступления слонихи Дженни и Магда устроили драку. Работники заведения убеждены, что дуэль животных вызвала ревность. Об этом сообщается на информационной странице Daily Mail, передает УНН.

Детали

В Казани в местном цирке во время выступления на арене между двумя слонихами Дженни и Магдой вдруг возник конфликт. Животные вступили в драку, напугав аудиторию. Одна из самок сбила другую с ног и вытолкала к трибуне со зрителями, которые едва успели убежать.

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Директор цирка сообщил, что никто из людей не пострадал в результате инцидента, но шоу пришлось прервать, а следующие вечерние концерты - отменить и вернуть деньги за билеты зрителям.

Дополнение

Импресарио цирка убежден, что драка между Магдой и ее соперницей возникла из-за ревности к самцу. Поскольку это не первая дуэль животных за последнее время.

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