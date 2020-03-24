Користуючись карантином: слони забрели в китайське село і напилися вина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Стадо диких слонів забрело в одне з китайських сіл провінції Юньнань. У пошуках їжі тварини виявили кукурудзяне вино - випили його і заснули, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Всього слонів було 14. Їм вдалося знайти 30 кілограмів кукурудзяного вина.
За словами місцевих жителів, щоб уникнути конфліктів між людьми і тваринами, слонів, як правило, відстежують за допомогою дронів.
Всього в Китаї мешкає близько 300 диких азіатських слонів. Всі вони переважно живуть в провінції Юньнань.
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