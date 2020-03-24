Пользуясь карантином: слоны забрели в китайскую деревню и напились вина
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Стадо диких слонов забрело в одну из китайских деревень провинции Юньнань. В поисках еды животные обнаружили кукурузное вино – выпили его и уснули, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Всего слонов было 14. Им удалось найти 30 килограммов кукурузного вина.
По словам местных жителей, чтобы избежать конфликтов между людьми и животными, слонов, как правило, отслеживают с помощью дронов.
Всего в Китае обитает около 300 диких азиатских слонов. Все они преимущественно живут в провинции Юньнань.
Напомним, журналисты сфотографировали канцлера Германии в супермаркете - Меркель запасалась вином.
Также напомним, в Украине появились необычные винный напитки.