Пінгвіни, які "втішають" один одного: яке фото отримало Ocean Photograph Award
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Фото пінгвінів, які втратили своїх партнерів і підтримують один одного, стало переможцем премії Океанографічного журналу Ocean Photograph Award. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
“Знімок пінгвінів, які "втішають" одне одного в Австралії, став переможцем премії Океанографічного журналу Ocean Photograph Awards. Його зробив німецький фотограф Тобіас Баумгартнер у Мельбурні. Місцеві розповіли йому, що пінгвіни нещодавно втратили своїх партнерів, тепер їх часто бачать удвох - виглядає, ніби вони підтримують одне одного”, - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що місцевість під назвою Пірс святої Кільди у Мельбурні є домівкою для колонії у понад 1400 пінгвінів. Ці "пінгвіни-феї", малі пінгвіни - найменший вид цих нелітаючих птахів. Їхній середній зріст лише 33 см. За мельбурнською колонією спостерігають волонтери.
"До мене підійшов волонтер і розповів, що біла - це старша леді, яка втратила свого партнера, і, схоже, це ж сталося з молодшим самцем ліворуч… З того часу вони регулярно зустрічалися, підтримували одне одного та стояли разом й спостерігали за вогнями міста… Мені пощастило зловити один з найгарніших моментів”, - написав Тобіас Баумгартнер у Instagram.
Він зазначив, щоб відзняти саме те фото, йому довелося провести біля колонії три ночі. Зробити знімок було непросто, адже фотограф не міг використовувати спалах, а самі крихітні пінгвіни постійно рухалися та вичищали один одного.
Нагадаємо, в окупованому Криму кількість загиблих дельфінів за рік зросла на третину.