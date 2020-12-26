Пингвины, которые "утешают" друг друга: какое фото получило Ocean Photograph Award

"Снимок пингвинов,которые "утешают" друг друга в Австралии, стал победителем премии Океанографического журнала Ocean Photograph Awards. Его сделал немецкий фотограф Тобиас Баумгартнер в Мельбурне. Местные рассказали ему, что пингвины недавно потеряли своих партнеров, теперь их часто видят вдвоем - выглядит, будто они поддерживают друг друга", - сообщили в СМИ.

Указано, что местность под названием Пирс святой Кильди в Мельбурне является домом для колонии в более 1400 пингвинов. Эти "пингвины-феи", малые пингвины - самый маленький вид этих нелетающих птиц. Их средний рост всего 33 см. За Мельбурнской колонией наблюдают волонтеры.

"Ко мне подошел волонтер и рассказал, что белая - это старшая леди, которая потеряла своего партнера, и, похоже, это же случилось с младшим самцом слева ... С тех пор они регулярно встречались, поддерживали друг друга и стояли вместе и наблюдали за огнями города ... Мне посчастливилось поймать один из самых красивых моментов", - написал Тобиас Баумгартнер в Instagram.

Он отметил, чтобы отснять именно то фото, ему пришлось провести у колонии три ночи. Сделать снимок было непросто, ведь фотограф не мог использовать вспышку, а самые крошечные пингвины постоянно двигались и вычищали друг друга.

Напомним, в оккупированном Крыму количество погибших дельфинов за год выросло на треть.