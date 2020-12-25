В окупованому Криму кількість загиблих дельфінів за рік зросла на третину

“З січня по сьогоднішній день ми врахували 661 викид китоподібних на узбережжі Криму, що поки є рекордною кількістю за такий відрізок часу, адже в середньому ми фіксуємо по 400-440 викидів за рік”, — сказала Коростельова.

Відзначається, що статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1847 випадків загибелі дельфінів.

“Викиди живих тварин відзначалися рідше в цьому сезоні. Живими були знайдені 18 особин, включаючи хворих і заплутаних в знаряддях рибальства, а також дитинчат з важкими метаболічними порушеннями. Четверо тварин були успішно звільнені з мереж, ще чотирьом ми надавали медичну допомогу, про решту, на жаль, нам повідомили занадто пізно”, — уточнила представник організації.

Вона додала, що найбільша кількість загибелі дельфінів в Криму припадає на місяці активного промислового рибальства.