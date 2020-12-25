В окупованому Криму кількість загиблих дельфінів за рік зросла на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В окупованому Криму кількість зареєстрованих випадків викидів дельфінів біля берегів виросло на третину. Про це повідомила засновник волонтерського центру “Безтурботне море” Анастасія Коростельова, пише “Крим.Реаліі”, передає УНН.
“З січня по сьогоднішній день ми врахували 661 викид китоподібних на узбережжі Криму, що поки є рекордною кількістю за такий відрізок часу, адже в середньому ми фіксуємо по 400-440 викидів за рік”, — сказала Коростельова.
Відзначається, що статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1847 випадків загибелі дельфінів.
“Викиди живих тварин відзначалися рідше в цьому сезоні. Живими були знайдені 18 особин, включаючи хворих і заплутаних в знаряддях рибальства, а також дитинчат з важкими метаболічними порушеннями. Четверо тварин були успішно звільнені з мереж, ще чотирьом ми надавали медичну допомогу, про решту, на жаль, нам повідомили занадто пізно”, — уточнила представник організації.
Вона додала, що найбільша кількість загибелі дельфінів в Криму припадає на місяці активного промислового рибальства.