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В окупованому Криму кількість загиблих дельфінів за рік зросла на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. В окупованому Криму кількість зареєстрованих випадків викидів дельфінів біля берегів виросло на третину. Про це повідомила засновник волонтерського центру “Безтурботне море” Анастасія Коростельова, пише “Крим.Реаліі”, передає УНН.

В окупованому Криму кількість загиблих дельфінів за рік зросла на третину

“З січня по сьогоднішній день ми врахували 661 викид китоподібних на узбережжі Криму, що поки є рекордною кількістю за такий відрізок часу, адже в середньому ми фіксуємо по 400-440 викидів за рік”, — сказала Коростельова.

Відзначається, що статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1847 випадків загибелі дельфінів.

“Викиди живих тварин відзначалися рідше в цьому сезоні. Живими були знайдені 18 особин, включаючи хворих і заплутаних в знаряддях рибальства, а також дитинчат з важкими метаболічними порушеннями. Четверо тварин були успішно звільнені з мереж, ще чотирьом ми надавали медичну допомогу, про решту, на жаль, нам повідомили занадто пізно”, — уточнила представник організації.

Вона додала, що найбільша кількість загибелі дельфінів в Криму припадає на місяці активного промислового рибальства.

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