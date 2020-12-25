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В оккупированном Крыму число погибших дельфинов за год выросло на треть

Киев • УНН

 • 12474 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В оккупированном Крыму количество зарегистрированных случаев выбросов дельфинов у берегов выросло на треть. Об этом сообщила учредитель волонтерского центра “Безмятежное море” Анастасия Коростелева, пишет “Крым.Реалии”, передает УНН.

В оккупированном Крыму число погибших дельфинов за год выросло на треть

“С января по сегодняшний день мы учли 661 выброс китообразных на побережье Крыма, что пока является рекордным количеством за такой отрезок времени, ведь в среднем мы фиксируем по 400-440 выбросов за год”, — сказала Коростелева.

Отмечается, что статистика ведется с 2017 года, всего за этот период зафиксировано 1847 случаев гибели дельфинов.

“Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно”, — уточнила представитель организации.

Она добавила, что наибольшее количество гибели дельфинов в Крыму приходится на месяцы активного промышленного рыболовства.

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