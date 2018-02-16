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Дублі Марлоса і Феррейри принесли "Шахтарю" перемогу над "Чорноморцем"

Київ • УНН

 • 10857 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Матчем-відкриття 2018-го року між “Шахтарем” і “Чорноморцем” був даний старт 20-го туру Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.

Розіграш кутового під завершення другого десятку хвилин у грі завершився ударом головою без опіки Факундо Феррейри — 1:0. На 37 хвилині після затяжної атаки “гірників” м’яч опинився у футболіста “моряків”, проте його швидко обікрали. “Сфера” потрапила до карної зони гостей, де першим до нього наблизився Марлос. Натуралізований українець підсік м’яч, який потрапив під дальню стійку воріт — 2:0.

На цьому “гірники” не зупинилися і до перерви забили ще раз. Марлос обвів двох супротивників і увірвався до штрафного, віддав верхову передачу, яку замкнув головою Феррейра. У другій частині зустрічі донеччани контролювали хід подій і забили ще двічі — Марлос оформив дубль завдяки удару з лівої ноги в дев’ятку воріт Новака, а Віктор Коваленко замкнув простріл Марлоса (4:0).

Таким чином, Марлос закінчив гру з двома голами та трьома результативними пасами.

Зауважимо, що в історії протистоянь “помаранчево-чорні” здобули 34 перемогу над “Олімпіком” при 7 нічиїх та 7 поразках.

Окрім того зазначимо, що “Шахтар” одержав 45 очок і продовжує втримувати перший рядок таблиці. Одесити залишились із 17 пунктами — 10 місце.

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