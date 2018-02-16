Дубли Марлоса и Феррейры принесли "Шахтеру" победу над "Черноморцем"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Матчем открытия 2018 года между “Шахтером” и “Черноморцем” был дан старт 20-го тура Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
Розыгрыш углового под завершение второго десятку минут в игре завершился ударом головой без опеки Феррейра — 1:0. На 37 минуте после затяжной атаки “горняков” мяч оказался у футболиста “моряков”, однако его быстро обокрали. “Сфера” попала к уголовной зоны гостей, где первым к нему приблизился Марлос. Натурализованный украинец подсек мяч, который попал под дальнюю штангу — 2:0.
На этом “горняки” не остановились и до перерыва забили еще раз. Марлос обвел двух противников и ворвался в штрафную, отдал верховую передачу, которую замкнул головой Феррейра. Во второй части встречи дончане контролировали ход событий и забили еще дважды — Марлос оформил дубль благодаря удару с левой ноги в девятку ворот Новака, а Виктор Коваленко замкнул прострел Марлоса (4:0).
Таким образом, Марлос закончил игру с двумя голами и тремя результативными пасами.
Заметим, что в истории противостояний “оранжево-черные” одержали 34 победу над “Олимпиком” при 7 ничьих и 7 поражениях.
Кроме того отметим, что “Шахтер” получил 45 очков и продолжает удерживать первую строчку таблицы. Одесситы остались с 17 пунктами — 10 место.