ДТП за участю поліцейських розслідують на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. ДТП за участі працівників поліції розслідують на Буковині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.
Так, 11 листопада, у Хотинському районі Чернівецької області автомобіль під керуванням працівника поліції зіткнувся з автомобілем в якому рухались цивільні особи.
Прокуратура Чернівецької області зареєструвала кримінальне провадження за фактом ДТП за участі працівників Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області.
Відомості про вказану подію внесено до ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Досудове розслідування триває.