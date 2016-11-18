ДТП с участием полицейских расследуют на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. ДТП с участием сотрудников полиции расследуют на Буковине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.
Так, 11 ноября, в Хотинском районе Черновицкой области автомобиль под управлением работника полиции столкнулся с автомобилем в котором двигались гражданские лица.
Прокуратура Черновицкой области зарегистрировала уголовное производство по факту ДТП с участием работников Хотинского отделения полиции Кельменецкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области.
Сведения об указанном событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Досудебное расследование продолжается.