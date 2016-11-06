ДТП за участі автомобіля патрульної поліції у Хмельницькому розслідватиме прокуратура
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 6 листопада. УНН. ДТП за участі автомобіля патрульної поліції у Хмельницькому розслідватиме прокуратура Хмельницької області. Про це кореспонденту УНН розповіли у прес-службі обласної прокуратури.
"Слідче управління прокуратури Хмельницької області проводить досудове розслідування за ч.2 ст. 286 ККУ за фактом ДТП за участі автомобіля патрульної поліції в якому загинув водій автомобіля Део Ланос", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Хмельницькому у ДТП авто патрульної поліції зіткнулось з таксі.