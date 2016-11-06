ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Хмельницком будет расследовать прокуратура
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 6 ноября. УНН. ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в Хмельницком будет расследовать прокуратура Хмельницкой области. Об этом корреспонденту УНН рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
"Следственное управление прокуратуры Хмельницкой области проводит досудебное расследование по ч.2 ст. 286 УК по факту ДТП с участием автомобиля патрульной полиции в котором погиб водитель автомобиля Део Ланос", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Хмельницком в ДТП авто патрульной полиции столкнулось с такси.