ДТП на Хмельниччині: постраждалу вирізали з автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Хмельниччині внаслідок аварії рятувальники деблокували з автівки травмовану пасажирку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС у Хмельницькій області.
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Автотроща сталася поблизу с. Ташки Славутського району, що на Хмельниччині 13 березня.
До місця ДТП негайно було направлено чергове відділення 18 Державної пожежно-рятувальної частини. За викликом також прибули правоохоронці та медики.
Як виявилось, внаслідок автотрощі автомобіля FIAT Doblo травмувалась 43-річна пасажирка, яку затисло всередині салону понівеченими металевими конструкціями.
Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання спершу від’єднали акумуляторну батарею від живлення, після чого деблокували потерпілу з металевої пастки та передали працівникам екстреної медицини для надання необхідної медичної допомоги.
Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо
На Харківщині 13 березня зіткнулися три автівки. В результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких — діти.
Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля “Subaru” з вантажівкою “MAN” в результаті чого загинув 43-річний водій легковика — працівник поліції, який перебував поза службою.