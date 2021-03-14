ДТП в Хмельницкой области: пострадавшую вырезали из машины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В Хмельницкой области в результате аварии спасатели деблокировали из автомобиля травмированную пассажирку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Хмельницкой области.
Детали
Автотроща произошла вблизи с. Ташки Славутского района Хмельницкой 13 марта.
К месту ДТП немедленно было направлено дежурное отделение 18 Государственной пожарно-спасательной части. По вызову также прибыли правоохранители и медики.
Как оказалось, в результате автотрощи автомобиля FIAT Doblo травмировалась 43-летняя пассажирка, которую зажало внутри салона изуродованными металлическими конструкциями.
Бойцы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования сначала отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам экстренной медицины для оказания необходимой медицинской помощи.
Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним
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В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, произошло столкновение автомобиля “Subaru” с грузовиком “MAN” в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.