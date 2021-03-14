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ДТП в Хмельницкой области: пострадавшую вырезали из машины

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В Хмельницкой области в результате аварии спасатели деблокировали из автомобиля травмированную пассажирку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба ГСЧС в Хмельницкой области.

Детали

Автотроща произошла вблизи с. Ташки Славутского района Хмельницкой 13 марта.

К месту ДТП немедленно было направлено дежурное отделение 18 Государственной пожарно-спасательной части. По вызову также прибыли правоохранители и медики.

Как оказалось, в результате автотрощи автомобиля FIAT Doblo травмировалась 43-летняя пассажирка, которую зажало внутри салона изуродованными металлическими конструкциями.

Бойцы ГСЧС с помощью аварийно-спасательного оборудования сначала отключили аккумуляторную батарею от питания, после чего деблокировали пострадавшую из металлической ловушки и передали работникам экстренной медицины для оказания необходимой медицинской помощи.

Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним

На Харьковщине 13 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых — дети .

В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, произошло столкновение автомобиля “Subaru” с грузовиком “MAN” в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.

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