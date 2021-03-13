ДТП із вантажівкою: на трасі під Одесою загинув поліцейський

Деталі

Встановлено, що автомобіль "Subaru" рухався з боку м. Доброслав у напрямку Одеси та на неосвітленій ділянці дороги зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, що стояла у крайній правій смузі.

Від отриманих травм кермувальник помер на місці.

Наразі обставини ДТП встановлюються.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Додамо

У Донецькій області під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув працівник сектору реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.