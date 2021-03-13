ДТП із вантажівкою: на трасі під Одесою загинув поліцейський
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля "Subaru" з вантажівкою "MAN" в результаті чого загинув 43-річний водій легковика - працівник поліції, який перебував поза службою. Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області, пише УНН.
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Встановлено, що автомобіль "Subaru" рухався з боку м. Доброслав у напрямку Одеси та на неосвітленій ділянці дороги зіткнувся з вантажівкою з напівпричепом, що стояла у крайній правій смузі.
Від отриманих травм кермувальник помер на місці.
Наразі обставини ДТП встановлюються.
Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Додамо
У Донецькій області під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув працівник сектору реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.