ДТП с грузовиком: на трассе под Одессой погиб полицейский
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, произошло столкновение автомобиля "Subaru" с грузовиком "MAN" в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки - работник полиции, находившийся вне службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
Установлено, что автомобиль "Subaru" двигался со стороны г. Доброслав в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе.
От полученных травм водитель скончался на месте.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Решается вопрос о ее правовой квалификации.
Добавим
В Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.