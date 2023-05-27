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ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: суд вже сьогодні може обрати запобіжний захід судді Тандиру - ДБР

ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: суд вже сьогодні може обрати запобіжний захід судді Тандиру - ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Суд вже сьогодні може обрати запобіжний захід голові Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який напередодні вночі на смерть збив нацгвардійця на блокпості. Про це розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

Цитата

“Можливо навіть у ці хвилини готується або уже навіть відбувається в Печерському районному суді засідання, де йому обиратиметься запобіжний захід… Сторона обвинувачення проситиме утримання під вартою без права внесення застави”, – повідомила Сапьян.

Додамо

Вона наголосила, що справа просувається досить швидко.

“Все відбувається дуже швидко. Це свідчить про те, що слідство і прокуратура роблять усе для того, щоб суддя поніс відповідальність за скоєне. Вища рада правосуддя задовольнила клопотання про утримання підозрюваного судді під вартою. Це дуже важливо. Тому що без цього рішення не можна було б обирати запобіжний захід. Також, наскільки мені відомо, ухвалено рішення про усунення його від займаної посади”, – додала представниця ДБР.

Раніше

Після рішення Вищої ради правосуддя столична прокуратура невідкладно направить на розгляд до Печерського районного суду клопотання про обрання підозрюваному судді Олексію Тандиру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо

Вища рада правосуддя (ВРП) під час засідання ухвалила подання про надання згоди на арешт голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Як повідомляв УНН, у ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.

У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.

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