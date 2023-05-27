ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: суд уже сегодня может избрать меру пресечения судье Тандыру - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Суд уже сегодня может избрать меру пресечения председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру, который накануне ночью насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту. Об этом рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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“Возможно даже в эти минуты готовится или уже даже происходит в Печерском районном суде заседание, где ему будет избираться мера пресечения… Сторона обвинения будет просить содержание под стражей без права внесения залога”, – сообщила Сапьян.
Добавим
Она подчеркнула, что дело продвигается достаточно быстро.
“Все происходит очень быстро. Это свидетельствует о том, что следствие и прокуратура делают все для того, чтобы судья понес ответственность за содеянное. Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство о содержании подозреваемого судьи под стражей. Это очень важно. Потому что без этого решения нельзя было бы избирать меру пресечения. Также, насколько мне известно, принято решение об отстранении его от занимаемой должности”, – добавила представительница ГБР.
Ранее
После решения Высшего совета правосудия столичная прокуратура безотлагательно направит на рассмотрение в Печерский районный суд ходатайство об избрании подозреваемому судье Алексею Тандыру меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Напомним
Высший совет правосудия (ВСП) во время заседания принял представление о предоставлении согласия на арест главы Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, который в ночь на 26 мая сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
Как сообщал УНН, в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.
У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.