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Дружині ексголови МЗС Кожари повідомили про підозру за неправдиві свідчення

Дружині ексголови МЗС Кожари повідомили про підозру за неправдиві свідчення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Дружині колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого підозрюють у вбивстві, повідомили про підозру за неправдиві свідчення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

“Сьогодні, 10 квітня, за процесуального керівництва прокуратури Київської області спільно з СУ ГУНП в області повідомлено про підозру дружині колишнього міністра закордонних справ України за фактом надання органу, що здійснює досудове розслідування, завідомо неправдивого показання свідка”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дружина ексміністра Марина Козерод, яку слідчий попередив про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, будучи допитаною як свідок, умисно повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення її чоловіком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

“У подальшому, під час розгляду судом клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, жінка, будучи попередженою суддею про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, в ході допиту її як свідка надала суду таку ж недостовірну інформацію”, — зазначається в повідомленні.

Так, дії Марина Козерод кваліфіковано за ч. 2 ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка).

Нагадаємо, Марина Козерод — дружина ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари зізналася у злочині, який стався випадково — вбивстві Старицького.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого затримали за підозрою у вбивстві, з альтернативою внесення застави у розмірі понад 14 млн грн.

Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.

Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.

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