Жене экс-главы МИД Кожары сообщили о подозрении за лжесвидетельство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, которого подозревают в убийстве, сообщили о подозрении за лжесвидетельство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
“Сегодня, 10 апреля, по процессуального руководства прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Украины по факту предоставления органа, осуществляющего досудебное расследование, заведомо ложного показания свидетеля”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что жена экс-министра Марина Козерод, которую следователь предупредил об уголовной ответственности за заведомо ложные показания, будучи допрошенной в качестве свидетеля, умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
“В дальнейшем, при рассмотрении судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, женщина, будучи предупрежденной судьей об уголовной ответственности за заведомо ложное показание, в ходе допроса его в качестве свидетеля предоставила суду такую же недостоверную информацию”, — отмечается в сообщении.
Так, действия Марина Козерод квалифицированы по ч. 2 ст. 384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля).
Напомним, Марина Козерод — жена экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары призналась в преступлении, которое произошло случайно — убийстве Старицкого.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара, которого задержали по подозрению в убийстве, с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонид Кожара задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.