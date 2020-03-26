Дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві Старицького – адвокат ексміністра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Марина Козерод - дружина ексміністра закордонних справ України Леоніда Кожари зізналася у злочині, який стався випадково - вбивстві Старицького. Про це під час засідання Шевченківського райсуду повідомив захисник екс-міністра Кожари, передає УНН.
“Вона (Марина Козерод — ред.) написала заяву-зізнання про вчинення кримінальноо правопорушення. Це казус, який трапився у ті ніч”, — сказав адвокат.
Як повідомляв УНН, прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без можливості внесення застави для колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого затримали за підозрою у вбивстві.
Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Зазначимо, у ніч на 22 лютого в домі Леоніда Кожари був знайдений труп громадянина Старицького з вогнепальним пораненням, скоєним із нагородної зброї власника будинку.