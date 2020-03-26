Жена Кожары призналась в случайном убийстве Старицкого - адвокат экс-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Марина Козерод - жена экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары призналась в преступлении, которое произошло случайно - убийстве Старицкого. Об этом во время заседания Шевченковского райсуда сообщил защитник экс-министра Кожары, передает УНН.
"Она (Марина Козерод - ред.) написала заявление-признание о совершении криминальноо правонарушения. Это казус, который случился в те ночь", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога для бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, задержанного по подозрению в убийстве.
Напомним, бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Отметим, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары был обнаружен труп гражданина Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным с наградного оружия владельца дома.