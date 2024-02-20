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Другий український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою нападу в Німеччини, помер у лікарні

Другий український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою нападу в Німеччини, помер у лікарні

Київ • УНН

 • 31264 перегляди

Український баскетболіст Артем Козаченко, який отримав важкі поранення під час збройного нападу в Німеччині, в результаті якого загинув його товариш по команді, помер у лікарні від отриманих травм.

18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який став жертвою озброєного нападу в Німеччині, помер у лікарні. Про це повідомив клуб ART Giants, за який виступав Козаченко, передає УНН.

"Після трагічного акту насильства в Оберхаузені майже тиждень тому, жертвами якого стали двоє гравців НББЛ з наших ART Giants і загинув Володимир Єрмаков, його одноклубник і співвітчизник Артем Козаченко також помер у лікарні від важких травм", - йжеться у повідомленні.

У заяві клубу зазначено, що Артем перебував в лікарні в реанімації. На жаль, за останні кілька днів його стан настільки різко погіршився, що лікарі вже нічого не могли для нього зробити.

"У ці все ще важкі години ми намагаємося впоратися з черговою шокуючою новиною і згуртуватися клубом. Для Артема і Вови – ми будемо вас вічно пам’ятати...", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого повертаючись з німецького Дюссельдорфа на автобусній зупинці на Віллі-Брандт-Плац в Оберхаузені сталась страшна трагедія – на двох українських баскетболістів молодіжної команди ART Giants напали невідомі і завдали численних ножових ран.

17-річний Володимир Єрмаков помер одразу, а його друг Артем Козаченко перебував у реанімації. Спочатку повідомлялось, що після серії операцій він знаходився у важкому, але стабільному стані, та в останні дні стан українця погіршився і врятувати його лікарі не зуміли.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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