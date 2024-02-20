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Второй украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой нападения в Германии, умер в больнице

Второй украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой нападения в Германии, умер в больнице

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 19:38  •  4638 просмотра

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Украинский баскетболист Артем Козаченко, который получил тяжелые ранения во время вооруженного нападения в Германии, в результате которого погиб его товарищ по команде, скончался в больнице от полученных травм.

18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, который стал жертвой вооруженного нападения в Германии, умер в больнице. Об этом сообщил клуб ART Giants, за который выступал Козаченко, передает УНН.

"После трагического акта насилия в Оберхаузене почти неделю назад, жертвами которого стали двое игроков НББЛ из наших ART Giants и погиб Владимир Ермаков, его одноклубник и соотечественник Артем Козаченко также умер в больнице от тяжелых травм", - говорится в сообщении.

В заявлении клуба указано, что Артем находился в больнице в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать.

"В эти все еще тяжелые часы мы пытаемся справиться с очередной шокирующей новостью и сплотиться клубом. Для Артема и Вовы - мы будем вас вечно помнить...", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля возвращаясь из немецкого Дюссельдорфа на автобусной остановке на Вилли-Брандт-Плац в Оберхаузене произошла страшная трагедия - на двух украинских баскетболистов молодежной команды ART Giants напали неизвестные и нанесли многочисленные ножевые раны.

17-летний Владимир Ермаков умер сразу, а его друг Артем Козаченко находился в реанимации. Сначала сообщалось, что после серии операций он находился в тяжелом, но стабильном состоянии, но в последние дни состояние украинца ухудшилось и спасти его врачи не сумели.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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